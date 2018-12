Catania, sabato e domenica sui bus gratis

CATANIA – È stata presentata questa mattina a Catania la Campagna di Natale 2018 dell’Amt, interamente finanziata con sponsorizzazioni private. Il messaggio sarà “Tutte le strade portano a casa, fatti guidare da Amt”, elaborato dall’agenzia di marketing e comunicazione Kamaleontica, selezionata tra le realtà locali per la migliore proposta creativa.

Un presepe itinerante è stato allestito per l’occasione all’interno di una vettura storica. A partire da domani e fino al 28 dicembre porterà il simbolo religioso per eccellenza tra sei municipalità della città.

“L’iniziativa del presepe itinerante – ha commentato il presidente Giacomo Bellavia – è importante perché avvicinerà, sopratutto i più giovani, alla nostra tradizione. Metteremo inoltre in campo una serie di iniziative volte a promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici durante il periodo. Tra questela possibilità, per tutti i cittadini catanesi, di accedere gratuitamente al mezzo pubblico, il sabato e la domenica, dall’8 al 23 dicembre. Un segnale importante, con l’obiettivo di muoversi in città senza auto e quindi senza congestione di traffico”.