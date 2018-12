Stelle di Natale contro la leucemia

di Nuccio Sciacca – Fino al 9 dicembre volontari Ail in piazza per aiutare la ricerca

Torna in piazza la solidarietà con l’Ail. L’associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma porta anche quest’anno a ogni malato la sua buona stella, grazie all’impegno di migliaia di volontari in 4.000 piazze italiane. Oltre 800.000 stelle di Natale saranno distribuite nei giorni 6, 7, 8, 9 dicembre con un contributo minimo associativo di 12 euro.

Per dare il proprio contributo i cittadini hanno solo l’imbarazzo della scelta. Le stelle di Natale solidali saranno distribuite, assieme al nuovo numero del giornalino Ailnews, in numerose piazze di Palermo, davanti a moltissime parrocchie, nei comuni del Palermitano e del Trapanese. Saranno coinvolti circa 200 volontari.

Il presidente di Ail Palermo, Pino Toro, ricorda: “I fondi raccolti con la manifestazione verranno impiegati soprattutto per supportare la ricerca, l’assistenza domiciliare e tutte i servizi in favore dei malati e dei loro familiari, in particolar modo l’accoglienza per i pazienti fuori sede e il trasporto dai paesi più lontani ai luoghi di cura”.

A Palermo stand aperti dalle 9 alle 20, in piazza Verdi-Teatro Massimo, piazza Unità d’Italia, piazza Croci, via Magliocco, viale Strasburgo-Oviesse, via Leonardo da Vinci – Oviesse, piazza Matteo Boiardo-Stazione Notarbartolo, corso Calatafimi dal fiorista Marra accanto a Oviesse.

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata, e domenica 10 dicembre, i volontari saranno presenti davanti a ottanta chiese. Operative anche tutte le altre sezioni Ail siciliane.