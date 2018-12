Ramacca, presi tre corrieri di droga

RAMACCA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato Gaetano Oglialoro, 41 anni di Ramacca, Giovanni Indovino, 25 anni di Ramacca e Salvatore Vaccaro, 18 anni, di Palagonia, per spaccio di droga.

Ieri sera, sulla strada statale 417 che collega Catania a Gela (Cl), nei pressi del bivio Gornalunga, i militari imponendo l’alt a una Land Rover Freelander con a bordo tre persone sospette, percependo l’eccessivo disagio dei fermati, con l’ausilio di un’altra pattuglia, hanno perquisito l’auto dov’è stato trovato un involucro con 520 grammi di cocaina, del valore al dettaglio di oltre 50.000 euro.

Dalle successive perquisizioni in casa dei fermati, sono stati trovati in casa di Oglialoro 23.000 euro in contanti, provento dello spaccio.