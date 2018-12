Catania, fugge sullo scooter rubato

In via Cappuccini il furto del mezzo, l’inseguimento e l’arresto del 34enne pochi minuti dopo

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 34enne Angelo Passalacqua trovato a bordo dello scooter rubato. Quella manovra elusiva alla vista della gazzella, non è sfuggita all’occhio attento dei militari che ieri sera, tra la vie Cappuccini e Garofalo, si sono posti messi all’inseguimento di Passalacqua.

Dopo un concitato tallonamento, il ladro è stato bloccato e ammanettato poiché poco prima aveva rubato, proprio in via Cappuccini, uno scooter Kymco 125 risultato di proprietà di una ragazza catanese alla quale il mezzo è stato restituito. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.