Catania, ok a consuntivo bilancio 2017

Consiglio comunale convocato in seduta urgente: approvazione all’unanimità dei 26 consiglieri presenti in aula

CATANIA – Il consiglio comunale di Catania convocato in seduta urgente dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione, all’unanimità dei 26 consiglieri presenti in aula, ha adottato il conto consuntivo della gestione finanziaria dell’anno 2017.

In apertura dei lavori l’assemblea ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria del diciassettenne morto per infarto al miocardio mentre era scuola nel liceo scientifico Principe Umberto. Il voto è stato espresso nella tarda serata di ieri.