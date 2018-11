Catania, meccanico fuorilegge da 30 anni

CATANIA – Giornata di controlli straordinari ieri per la polizia di Catania a caccia di casi di occupazione abusiva degli alloggi popolari dell’Iacp. Al Villaggio Sant’Agata un uomo con precedenti di polizia è stato indagato perché si era insediato illegalmente in un locale in cui esercitava l’attività di meccanico.

Oltre a essere abusivo (non pagava alcun canone di locazione all’Iacp), per sua stessa ammissione lavorava da circa 30 anni senza alcuna autorizzazione amministrativa. Durante l’operazione la polizia ha accertato anche la presenza di 8 auto, un camper e diversi motorini che occupavano illegalmente circa 500 metri di strada pubblica rendendola di fatto impraticabile.