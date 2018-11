Tromba marina, paura a Salerno

CASERTA – Danni e disagi in tutta Italia per l’ondata di maltempo che sta interessando l’intera Penisola. A Caserta il forte vento ha provocato il distacco di una porzione di capitello dalla facciata sud della Reggia borbonica. Allerta gialla in tutta la Regione, mentre in Calabria una tromba d’aria ha investito un treno sulla linea Crotone-Catanzaro Lido provocando danni e alcuni feriti.

Paura a Salerno per una tromba marina. Allagamenti in molte zone, neve sull’Appennino, acqua alta a Venezia, bora a Trieste.