Catania, è nato il nuovo pronto soccorso

CATANIA – E’ stato inaugurato stamattina a Catania il nuovo pronto soccorso del Policlinico di via Santa Sofia. Per il taglio del nastro il governatore Nello Musumeci e il sindaco Salvo Pogliese. “Godiamoci questa giornata di soddisfazione, perché questa è una struttura all’avanguardia”, ha detto il presidente della Regione.

Il pronto soccorso è pronto già da una settimana grazie alla maxi simulazione di emergenza-urgenza che ha permesso di testare la struttura. “Il personale ha lavorato molto e a lungo sui percorsi interni al pronto soccorso – ha spiegato il direttore generale Giampiero Bonaccorsi -, così come abbiamo lavorato per cercare di sgravare il più possibile il Garibaldi. Adesso siamo solo tesi, come lo si è prima di un esame, ma fiduciosi che tutto andrà bene”.