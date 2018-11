CALTANISSETTA – Un operaio di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Caltanissetta dopo che, al culmine di una lite per futili motivi ha aggredito e minacciato, al termine di un litigio per futili motivi, la madre e il fratello, lanciando loro contro anche una sedia e altri oggetti. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. Da alcune testimonianze i militari hanno accertato che le vessazioni verso i familiari erano frequenti.