Furto deposito profumi: 6 arresti

Catania : i responsabili sono stati fermati dai carabinieri nei pressi di via Monte Palma 22. I prodotti, per un valore di 10mila euro, sono stati recuperati all’interno del furgone nel quale viaggiavano i malviventi

CATANIA – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza i catanesi: Johnny Strano 28 anni, Santo Zappalà 43 anni, Giovanni Arcidiacono 46 anni, Catia Agata Egitto 33 anni, Santa Concetta Egitto 45 anni, Rosa Valenti 37 anni, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato.

I malviventi avevano organizzato tutto nei minimi dettagli: giunti a bordo di un furgone e tre autovetture hanno forzato il cancello d’ingresso del deposito della “Sicurella Profumi s.r.l.” di via Monte Palma 22, per poi iniziare a rubare la merce contenuta all’interno del capannone.

Una delle auto utilizzate per il furto, appena stipata di merce, si stava allontanando dal sito quando, una pattuglia del radiomobile che stava transitando in zona l’ha fermata per controllo.

I militari vedendo la merce che trasportava, hanno immediatamente pensato potesse essere stata prelevata dal deposito della Sicurella.

Sul posto sono state fatte convergere altre pattuglie, circondando il capannone e arrestando poi gli autori del furto.