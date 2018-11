“Aiuto, stanno forzando la porta di casa”

Catania . Una donna da sola con due bambini in un palazzo di via Vittorio Emanuele chiama la polizia: denunciato 47enne

CATANIA – Ieri notte un pregiudicato di 47 anni, M.G., è stato denunciato per tentativo di furto in casa. Intorno alle due di notte, gli agenti di polizia si sono recati in via Vittorio Emanuele a Catania, in seguito a una richiesta di intervento da parte di una donna la quale, da sola in casa con due bambini e terrorizzata, diceva di aver udito rumori sospetti nel pianerottolo e riferiva che qualcuno stava forzando la porta d’ingresso.

I poliziotti giunti sul posto hanno trovato il ladro che alla loro vista ha subito tentato di nascondere qualcosa nella tasca della giacca. La serratura della porta risultava forzata e il pavimento cosparso di truciolato. Il malfattore è stato trovato in possesso di numerosi oggetti, riconducibili alla tentata violazione di domicilio.