Catania, scippa borsa a prostituta trans

Strattona 38enne in via Pistone e porta via un bottino di 400 euro: arrestato giovane gambiano

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 19enne gambiano Mohammed Danso, domiciliato a Gela (Cl), per rapina aggravata.

A chiedere aiuto al 112 è stato un trans 38enne di Taormina (Me) che ieri notte, mentre era intenta a prostituirsi in via Pistone, è stata aggredita dal gambiano che strattonandola con violenza è riuscito a strapparle la borsetta contenente 400 euro in contanti.

L’equipaggio della gazzella intervenuto sul posto, acquisita la descrizione del malvivente, è riuscito a rintracciarlo e ammanettarlo recuperando la refurtiva.