Catania, offerte hot dopo il massaggio

Sequestrato un centro benessere in via De Felice, denunciata la titolare cinese: da 50 a 100 euro per le prestazioni sessuali

CATANIA – Quel centro massaggi di via Giuseppe De Felice lo tenevano d’occhio da tempo i carabinieri di Catania. E ieri sera, dopo avere avuto la certezza che all’interno della struttura oltre ai massaggi si praticasse il mestiere più antico del mondo, i militari hanno proceduto al controllo del locale ponendolo sotto sequestro.

Come ricostruito dagli investigatori il cliente veniva ricevuto dalla titolare, una cinese di 42 anni, che lo accompagnava in una stanza dove poteva denudarsi e sdraiarsi sul lettino in attesa della massaggiatrice. Le prestazioni lavorative prevedevano che le massaggiatrici (tutte connazionali della tenutaria) verso la fine del trattamento, “offrissero” su richiesta una servizio di natura sessuale, pagato con un extra rispetto al normale massaggio.

Il tariffario prevedeva: 30 euro per il massaggio, 50 euro per l’extra con una sola donna, 100 euro per l’extra con due massaggiatrici. I militari hanno anche accertato come l’attività del centro massaggi fosse condotta in mancanza totale di autorizzazioni. La titolare della struttura è stata denunciata per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.