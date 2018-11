Furto in una casa di Ragusa, arrestato (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 53enne Armando Rustico, originario di Ragusa ma domiciliato nel capoluogo etneo, condannato dai giudici per furto in in una casa ragusana: dovrà scontare 7 mesi nel carcere etneo di Piazza Lanza.