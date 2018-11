Catania, marijuana nella lavatrice

Blitz a Picanello in casa di un 22enne ai domiciliari: i cani fiutano la droga

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il 22enne Christian Barbagallo, agli arresti domiciliari, per detenzione e spaccio di marijuana. Nel suo appartamento a Picanello, i cani poliziotto hanno fiutato la presenza di droga, tanto da spingere gli agenti a eseguire un’accurata perquisizione.

All’interno della lavatrice, nascosta tra le componenti meccaniche, è stata trovata una busta con 120 grammi di marijuana.

In un’altra stanza, i cani hanno fiutato la presenza di altre 5 dosi, già pronte per la cessione, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante. Barbagallo è stato trasferito nel carcere di Catania Piazza Lanza.