Catania, commerciante ferito da strozzino

Spara a un 73enne per avere la rata del prestito: in manette il 69enne Giuseppe Di Mauro. VIDEO1 – VIDEO2

CATANIA – In manette a Catania il 69enne Giuseppe Di Mauro, per usura e il ferimento a colpi di pistola del 73enne P.V., commerciante di abbigliamento. I fatti risalgono allo scorso 5 aprile.

La vittima si era recata al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele dopo essere stato ferito da un colpo d’arma da fuoco alla coscia destra. I sanitari gli riscontrarono una frattura al femore e fu ricoverata con prognosi di 30 giorni.

Dalle indagini è emerso che Di Mauro, dopo avere concordato un appuntamento con P.V. in prossimità dell’ospedale Vittorio Emanuele, ha esploso un colpo d’arma da fuoco all’interno dell’auto in cui la vittima lo attendeva, allo scopo di costringerla a versargli la somma dovuta in esecuzione di un patto usurario.

Di Mauro, a fronte di un prestito di 13.000 euro, si era fatto promettere da P.V., a titolo di interessi e fino all’estinzione del debito, la somma di 1.300 euro al mese, pari al 10% del capitale prestato, somma successivamente rideterminata, in seguito al mancato pagamento di alcune rate mensili, in 2.500 euro mensili che la vittima corrispondeva mediante pagamenti in contanti o assegni.