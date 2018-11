Catania, chiesta archiviazione per Gristina

L’arcivescovo etneo era coinvolto in un’inchiesta per peculato nella gestione dell’Oda

CATANIA – La Procura di Catania ha chiesto l’archiviazione per l’arcivescovo etneo Salvatore Gristina e monsignor Alfio Santo Russo, il primo nella qualità di presidente del Cda dell’Opera diocesana catanese per il culto e la religione (Odccr), il secondo nella vesti di presidente del Cda dell’Opera diocesana assistenza (Oda), finiti sotto inchiesta l’estate scorsa per peculato in concorso nell’ambito di un’indagine sulla gestione dell’ente di assistenza ai diversamente abili più importante della provincia, controllato dal clero.

Rimangono indagati, con l’ipotesi di appropriazione indebita aggravata in concorso, Alberto Marsella, nella qualità di amministratore delegato dell’Oda, e Daniela Stefania Iacobacci, segretaria particolare della fondazione.

L’ipotesi di reato per Iacobacci e Marsella è quella di essersi “appropriati dal settembre del 2016 all’aprile del 2017 delle rette mensili relative ai mesi di settembre ed ottobre 2016 e gennaio 2017 versate dagli utenti della Casa di riposo “Madonna di Lourdes” alla Fondazione Oda per 10.580 euro e di essersi appropriati di un contributo dovuto dalla ditta ‘Emmeti Italia’ a titolo di rimborso delle spese di energia elettrica sostenute dalla Fondazione Oda a fronte dell’istallazione di distributori automatici per complessivi 3.500 euro”.

Si sarebbero inoltre “appropriati di 26.197 euro mediante l’utilizzo non giustificato di carte di credito prepagate ricaricate con addebito sui conti correnti intestati alla Fondazione Oda”.