Incendio in un appartamento in via Ciaculli, sgomberata palazzina

PALERMO – Un incendio è divampato in un appartamento in via Ciaculli a Palermo. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Ci sono anche gli agenti della polizia municipale, che ha transennato l’area per consentire le operazioni di soccorso. Le famiglie che abitano nella palazzina interessata dal rogo sono state allontanate per ragioni di sicurezza. In tutte le abitazioni sono presenti bombole di gas. Non risultano persone ferite.