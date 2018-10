Fontanarossa vola anche a Halloween

CATANIA – Il ponte di Ognissanti 2018 vedrà una crescita del 20% dei passeggeri in transito nell’aeroporto di Catania. L’Ufficio Dati Traffico della Sac, la società di gestione dello scalo etneo per il periodo compreso tra mercoledì 31 ottobre e domenica 4 novembre ha stimato un traffico di 128.000 passeggeri (nel 2017 furono 102.871, quindi +20%), di cui 45.000 riconducibili a destinazioni internazionali.

Crescono del 53%, inoltre, i movimenti aerei da/per l’estero: sempre nei cinque giorni in esame saranno in totale oltre 100 i movimenti aerei in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Le giornate più trafficate sono quella di oggi 31 ottobre e di domenica 4 novembre, con 26.000 passeggeri in transito nel singolo giorno (+23% rispetto alle stesse date clou del 2017).

Con il mese di novembre – che a Catania vedrà una crescita stimata di circa il 15% di passeggeri – comincia negli aeroporti la stagione winter del traffico aereo. Al via alcuni collegamenti già annunciati, che ampliano e differenziano l’offerta di voli diretti per alcune destinazioni. Ryanair introduce Siviglia, Marrakech e Atene. Mentre a fine novembre sarà la volta del nuovo collegamento su Vienna operato da Wizzair. Air France, KLM e Flydubai confermano l’operativo per i prossimi mesi. Il diretto per Dubai collegherà quattro volte a settimana Catania con gli Emirati Arabi.