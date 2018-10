Maltempo e allagamenti a Messina

La pioggia ha causato piccoli smottamenti e la caduta di alcuni grandi alberi in centro, numerosi gli interventi del vigili del fuoco

MESSINA – Un nubifragio sta colpendo dalla scorsa notte Messina, causando allagamenti delle strade, piccoli smottamenti e la caduta di grandi alberi. L’assessore comunale alla Protezione civile Massimiliano Minutoli ha detto: “La situazione al momento è sotto controllo, i torrenti sono costantemente monitorati, si segnalano detriti nelle strade in prossimità dei torrenti ma niente di preoccupante.

Inoltre sul Viale Regina Margherita è caduto un grosso albero senza ferire nessuno, ma danneggiando delle auto e bloccando la carreggiata,e sono intervenuti i vigili del fuoco. Un altro grande arbusto è crollato nei pressi di Villa Dante causando altri danni. L’assessore fin dalle prime ore del mattino è impegnato nella supervisione della situazione meteorologica ed ha aggiornato costantemente la popolazione tramite la propria pagina Facebook sull’evolversi delle condizioni meteo, consigliando di “attenersi alle norme comportamentali per il Rischio idrogeologico ed alluvione, uscendo di casa se strettamente necessario”.

Intanto il consigliere della sesta circoscrizione Mario Biancuzzo segnala che i residenti di Contrada Mella sono isolati perchè l’alveo del torrente Giudeo è inaccessibile ostruendo l’unico accesso ai cittadini che non hanno potuto raggiungere la strada statale 113. I pompieri sono intervenuti anche in una baracca del rione Taormina dove sta per crollare il tetto.