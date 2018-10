Scommesse ‘sporche’ in edicola Etnapolis

CATANIA – I finanzieri di Paternò, controllando una rivendita di giornali all’interno del centro commerciale Etnapolis di Belpasso, esclusivamente autorizzata al gioco a distanza, hanno accertato che il gestore, a dispetto del contratto col concessionario, operava la raccolta di scommesse cosiddette “da banco” utilizzando un conto gioco a lui riconducibile.

Al gestore inoltre veniva contestata la violazione delle normative antiriciclaggio per aver omesso di identificare e verificare l’identità di ogni cliente titolare del conto gioco on line, condotta per la quale è stato segnalato alla Ragioneria territoriale dello Stato di Catania per l’applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro. I finanzieri hanno sottoposto a sequestro le apparecchiature elettroniche.