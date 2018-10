CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 44enne romeno senza fissa dimora Dorel Ciobanu, in esecuzione di un mandato di arresto europeo ai fini estradizionali emesso nel dicembre 2015 dall’autorità romena. L’equipaggio di una gazzella ieri sera in via Misterbianco ha notato l’uomo che, alla vista dei militari, ha cercato di dileguarsi. Bloccato e sottoposto a controllo, è risultato in banca dati destinatario del provvedimento restrittivo che lo vede indagato in patria di reati contro la persona.