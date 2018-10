GELA (CALTANISSETTA) – Con l’accusa di avere rapinato un’anziana per strada scaraventandola per terra e procurandole una frattura alla spalla, i carabinieri di Riesi (Cl), coordinati dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di due minori. I due sono stati condotti nell’istituto penale minorile di Caltanissetta.