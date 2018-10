CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 41enne Filippo D’Amico per evasione. L’uomo, ai domiciliari per reati contro il patrimonio, durante uno dei tanti controlli eseguiti dai militari, non è stato trovato in casa. Lo hanno sorpreso poco dopo, mentre in bicicletta tentava di rientrare frettolosamente nella propria abitazione. L’arrestato è stato ricollocato ai domiciliari.