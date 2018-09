VITTORIA (RAGUSA) – Un incendio ieri notte ha distrutto un’azienda di imballaggi in contrada Fanello, vicino al mercato ortofrutticolo di Vittoria. I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore prima di domare le fiamme. Non è esclusa l’origine dolosa dell’incendio considerato che il settore imballaggi per la spedizione dei prodotti orticoli è al centro dell’interesse di gruppi mafiosi che si contendono il controllo del mercato.