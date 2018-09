Trovate armi nella cabina ascensore di una palazzina in via Algeri

SIRACUSA – Un piccolo arsenale nascosto sul soffitto della cabina di un ascensore è stato rinvenuto dagli investigatori della squadra mobile a Siracusa, nel corso di una perquisizione all’interno di alcune palazzine in via Algeri. Trovati un fucile automatico cal. 12 con canna mozzata, calcio spezzato e matricola abrasa, una carabina cal. 9 con calcio modificato e matricola abrasa, una pistola “Bruni 96 Automatic” con caricatore rifornito con 2 cartucce, 9 cartucce cal.38, 8 cartucce cal. 38 con palla in piombo e 44 cartucce 7,65. Indagini sono in corso.