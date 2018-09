CATANIA – Con decreto l’Assessore Regionale per la Salute Ruggero Razza ha nominato Francesco Tanasi, Segretario Nazionale del Codacons e Professore di Diritto Pubblico presso l’Università San Raffaele – Roma, componente del “Comitato Percorso Nascita Regionale” (CPNR) quale referente per l’utenza.

Il CPNR ha funzioni di supporto alla pianificazione regionale in materia di coordinamento e verifica dell’attuazione, da parte delle Aziende Sanitarie, delle azioni indicate nelle linee guida Intesa Stato- Regioni.

Tanasi è da sempre in campo a denunciare abusi e soprusi o diritti calpestati, e ha legato da oltre trent’anni il proprio nome al successo di numerosissime battaglie legali, in difesa dei consumatori e a tutela dell’ambiente. Tanasi è impegnato in molte iniziative aventi ad oggetto la tutela della salute, degli interessi economici di consumatori e utenti, della sicurezza e della qualità di prodotti e servizi. “Il mio impegno- afferma Tanasi – sarà orientato a risolvere le criticità di una finora scarsa integrazione ospedale-territorio”.