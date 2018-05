Etna Comics, vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro e in lattina

CATANIA – Per garantire l’ordine pubblico, durante l’ottava edizione di Etna Comics il sindaco catanese Enzo Bianco ha emesso un’ordinanza che vieta la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro e in lattina nel raggio di 200 metri dal piazzale Rocco Chinnici (ex piazzale Asia), dalle 9 del 31 maggio alle 24 del 3 giugno. I gestori sono tenuti all’utilizzo di bicchieri monouso per i clienti.