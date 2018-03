Molestie e minacce alla ex, arrestato

MAZZARRONE (CATANIA) – Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri a Mazzarrone (Catania) per aver in più occasioni molestato e minacciato l’ex fidanzata, in alcuni casi anche aggredendola e causandole lesioni personali. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone.