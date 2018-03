CATANIA – I carabinieri di Catania Ognina hanno arrestato il 22enne marocchino Hamza Tougoi per evasione. Ai domiciliari per un furto aggravato commesso in provincia di Enna, nel primo pomeriggio di ieri si era reso irreperibile, così come accertato dalla pattuglia di Ognina che durante un controllo di routine non l’ha trovato in casa. I militari lo hanno rintracciato in piena notte mentre a piedi percorreva via Spoto.