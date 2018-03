Stavano per imbarcarsi su un volo per Malta con documenti falsi, arrestati due nigeriani

CATANIA – Due nigeriani, un uomo e una donna, che stavano per imbarcarsi su un volo per Malta con documenti di identità falsificati sono stati arrestati dalla polizia di Frontiera durante controlli all’aeroporto di Catania. Sono Believe Ikperha, di 28 anni, e la sua connazionale, Patience Ivharosoya Okoduwa, di 25 anni. Dopo l’arresto sono stati condotti nella casa circondariale di piazza Lanza.