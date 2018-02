Catania, a Zia Lia gli spacciatori turnisti

CATANIA – Blitz antidroga dei carabinieri di Catania nel quartiere di Zia Lisa: sei gli arresti. La banda di pusher divisi in due squadre organizzate in turni, mattina e pomeriggio, con mansioni di pusher, vedetta e custode, smerciavano il “crack” e il “fumo”.

All’avvenuto cambio di turno tra i mattinieri e i pomeridiani, dopo una trentina di minuti, lasso di tempo che ha consentito di constatare come la seconda squadra adoperasse le stesse modalità di spaccio, i militari sono intervenuti bloccando i sei, che in una zona rurale dove, all’interno di una botola creata ad arte, nascondevano la droga da piazzare.

I carabinieri, al termine dell’operazione, hanno sequestrato circa 300 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, alcune dosi di crack e 250 euro in contanti. In manette sono finiti: Maurizio Sammiceli, 21 anni, i cugini Daniele e Marco Tosto, rispettivamente di 20 e 21 anni, Giulio Buffardeci, 54 anni, Salvatore Viglianesi, 20 anni, Alessio Galeano, 24 anni. Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.