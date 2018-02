TRAPANI – L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani procede all’assunzione a tempo indeterminato di 50 dipendenti, in atto con contratto di lavoro a tempo determinato, aventi diritto alla stabilizzazione, in coerenza con il Piano triennale del fabbisogno. Lo prevede la delibera firmata oggi dal commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani Giovanni Bavetta.

Si tratta di 28 dirigenti medici, 2 dirigenti dell’area tecnico-professionale, un dirigente dell’area infermieristica, e 20 dipendenti del comparto non dirigenziale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo, e quindi verranno subito immessi in servizio a tempo indeterminato, in prova, dalla data che sarà stabilità nei contratti individuali di lavoro.