Ex attivista del M5s denuncia Giarrusso: “Mi chiama madame Pompadour”

Altri guai per il senatore catanese, una blogger porta alla Procura etnea gli screenshot delle social-conversazioni: “Mi offende”

PALERMO – Un ex attivista del M5s, Debora Borgese di Valverde (Ct), ha denunciato per diffamazione il senatore dei 5 stelle Michele Giarrusso, finito nei giorni precedenti sui giornali per la vicenda dei rimborsi.

La redattrice, blogger e speaker radiofonica, ha allegato alla denuncia presentata alla Procura di Catania alcuni screenshot di post pubblicati su Facebook nei quali Giarrusso, secondo l’ex M5s, ha usato espressioni diffamanti, definendola “madame Pompadour”, scrivendo che “a solo nominarla accadono disgrazie” e sostenendo che sia “una finta seguace di Robespierre e vera stipendiata da fratelli d’Italia”.

Il senatore nei suoi post non scrive mai il cognome della donna, ma secondo la blogger la destinataria è lei. Con “l’aggravante di averlo fatto utilizzando Facebook, raggiungendo tantissimi utenti al fine di screditarmi nonostante io non abbia mai offeso Giarrusso, ma abbia sempre subito i suoi attacchi che vanno oltre il confronto politico poiché mi colpiscono sul personale: sono capziosi, offensivi del mio onore”.