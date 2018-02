La Via nel centrodestra con Romano

PALERMO – “Un centro che si unisce e che si fa interprete dei valori della tradizione liberale e popolare, in una fase in cui le sirene del populismo, della demagogia e della improvvisazione fanno purtroppo breccia. Noi vogliamo invece parlare il linguaggio della responsabilità e della concretezza, consapevoli delle potenzialità del nostro Paese ma anche della necessità di una politica autorevole e competente, che sappia prendere decisioni, disegnare un progetto di sviluppo e guidarlo”.

Saverio Romano, leader di Noi con l’Italia-Udc, apre ufficialmente la campagna elettorale a Palermo. “Noi con l’Italia-Udc darà alla coalizione di centrodestra il suo contributo decisivo per la vittoria – ha aggiunto Romano – Dalla Sicilia parte un appello a tutti i moderati e a chi crede ancora nel valore della partecipazione e del primato della buona politica”.

“Non credo che in Sicilia arriveremo sotto al 10% e nel Paese sotto al 6%”. E’ il pronostico di Romano. “C’è un elenco lunghissimo di persone che hanno svolto attività politica in partiti e movimenti che non ci sono più o che non si ritrovano più nel Pd di Renzi. E l’eurodeputato Giovanni La Via, che ha deciso di stare al nostro fianco, ne è un esempio importante”. Così il leader di ‘Noi con l’Italia-Udc’, Saverio Romano, rispondendo ai cronisti sull’adesione al partito del centrodestra di Giovanni La Via, ex Ap e che alle recenti regionali in Sicilia era il vice governatore in pectore della coalizione di centrosinistra che sosteneva Fabrizio Micari, giunto terzo.