Catania: scippo e inseguimento, rapinatore fermato da un cittadino

Rapina con strappo in via Mogadiscio, la signora buttata a terra trova l’aiuto di un giovane

CATANIA – Ieri pomeriggio a Catania una scena molto insolita in piazza Santa Maria di Gesù. Accorsi per la segnalazione di uno scippo, gli agenti della polizia hanno trovato un giovane che teneva bloccato un uomo. Il quale stava tentando in tutti i modi di divincolarsi.

Il 51enne Antonio Motta poco prima aveva strappato la borsa a una donna in via Mogadiscio, facendola cadere a terra. La signora si è rialzata, mettendosi all’inseguimento del malfattore, assieme al giovane che ha poi raggiunto e bloccato lo scippatore.

Quindi la donna è andata a farsi curare al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, dove le sono state riscontrate lesioni per una prognosi di 15 giorni. Motta è finito agli arresti domiciliari.