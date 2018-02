Acireale, Jovanotti triplica

Grande richiesta di biglietti per il concerto al Pal’Art Hotel: alle date dell’8 e 9 maggio, si aggiunge l’11 maggio

A grande richiesta Jovanotti triplica gli appuntamenti in programma al Pal’Art Hotel di Acireale. Alle due date già annunciate dell’8 e 9 maggio, se ne aggiunge una terza l’11 maggio, per far fronte all’importante richiesta di biglietti.

I tagliandi saranno disponibili da domani su www.ticketone.it e nel circuito di prevendite abituali. Info e special needs line: Trident Music 02/760851.

Con la nuova data di Acireale salgono a 61 gli appuntamenti del “Lorenzo live 2018”. Lo show sarà in undici città italiane per lunghi periodi proprio per permettere un allestimento customizzato di ogni singolo Palazzo, sfruttando completamente le caratteristiche dello spazio e proponendo uno show unico, a 360 gradi. Uno spettacolo immersivo, avvolgente che inizia all’ingresso del Palazzo e che stupirà con un allestimento unico, sorprendente, completamente nuovo, mai visto prima.

“Stiamo lavorando allo “spirito” dei concerti che faremo, attraverso tutti i “mezzi di espressione” coinvolti (musica, visual, scenografia, tecnologia, suono, effetti speciali, spazio scenico, ecc.). Voglio fare il mio spettacolo migliore da sempre!”

La super band di “Lorenzo live 2018” sarà composta da: Saturnino Celani (basso), Riccardo Onori (chitarra), Leo Di Angilla (percussioni), Cristian Noochie Rigano (tastiere), Franco Santarnecchi (piano), Gareth Brown (batteria), Jordan Mclean (tromba), Matthew Bauder (sax) e Gianluca Petrella (trombone).