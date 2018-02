Sulla Sicilia un vortice ciclonico

ROMA – Una nuova ondata di maltempo sta per colpire specialmente il Centro Sud, con piogge anche di forte intensità e neve. Secondo le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.com, a essere colpite dal ‘vortice ciclonico mediterraneo’ saranno soprattutto Sicilia, Campania e Lazio.

Nevicate a tratti copiose sono attese sull’Appennino, specialmente settentrionale (oltre i 400-800 metri). Il tutto sarà accompagnato da venti anche forti dapprima di scirocco e libeccio. “Il Nord – spiegano gli esperti – sarà ai margini dell’azione ciclonica ma comunque con piogge soprattutto su Liguria e Valpadana”.

Sono comunque previste “nevicate deboli fino a quote collinari in particolare su medio-basso Piemonte (Cuneo), entroterra ligure ed Emilia occidentale”. Le temperature “si manterranno su valori invernali al Nord, pur senza eccessi e su valori di fatto tipici del periodo. Temporaneamente più mite al Centro ma soprattutto al Sud ma con calo delle temperature più apprezzabile domani”.

Già oggi nella Sicilia occidentale la pioggia ha provocato disagi. A Mazara del Vallo è arrivata la squadra dei vigili del fuoco di Marsala per liberare persone rimaste bloccate nelle auto in panne nei sottopassi allagati. Pure a Castelvetrano, a causa di molteplici allagamenti in diverse zone della città, si registrano richieste di intervento da parte di automobilisti in difficoltà e cittadini con scantinati allagati. Allagato anche parte del piano terra del palazzo comunale Informagiovani, tra piazza Generale Cascino e via Selinunte.