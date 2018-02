Piove: Sant’Agata temporeggia

Cominciano in ritardo a Catania le celebrazioni per la patrona: primo appuntamento in piazza Duomo, in serata i fuochi del 3. Maina: “Le candelore escono anche con il terremoto”. Sul nostro sito tutte le fasi live

CATANIA – Comincia sotto la pioggia la festa di Sant’Agata. Stavolta il meteo non aiuta le celebrazioni della patrona catanese, ma si parte ugualmente (in ritardo) con il consueto programma: in mattinata l’uscita della carrozza del Senato dal municipio, in serata i fuochi del 3.

“Questa pioggia ci ha preso in contropiede – dice il commendatore Luigi Maina, gran cerimoniere agatino -, crea qualche difficoltà per le candelore e per i cavalli, ma i cerei escono anche con il terremoto. Comunque non è certo la prima volta che succede durante la festa, con la devozione si risolve tutto”.

I dubbi riguardano la sicurezza: “Dobbiamo essere assolutamente certi – spiega Francesco Marano, presidente del comitato organizzatore – che ci siano tutte le condizioni. Da tanto non capitava che il 3 piovesse”.

Il sindaco Enzo Bianco non si scoraggia: “Salirò per la tredicesima volta sulla carrozza del Senato. E stavolta porterò con me la piccola Teresa, una bambina di Librino che mi ha scritto una lettera bellissima”. Quindi un retroscena su Fiorello, premiato ieri con la Candelora d’oro. “La sera l’ho portato in giro per la città. Siamo stati a mangiare alla pescheria e lui ha intonato canzoni siciliane del Settecento. E poi siamo stati anche all’Agorà”.

Tutte le fasi delle celebrazioni saranno seguite in diretta streaming dal nostro sito.