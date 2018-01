“Voglio essere il sindaco di Catania”

CATANIA – Era finito sui giornali per un comizio pre-regionali piuttosto movimentato a San Cristoforo, quando aveva urlato “Chi non salta comunista è”. E poi era stato inserito da Giancarlo Cancelleri nella lista degli impresentabili. Adesso il consigliere comunale di Forza Italia Riccardo Pellegrino vuole candidarsi alla carica di sindaco di Catania.

“Cos’ è un aspirante primo cittadino? Un promettente cavallo da corsa su cui puntare? Una massa di promesse itinerante? Un bravo millantatore capace di acquistare il voto dei cittadini attraverso i favoritismi? A tutte queste domande voglio essere la risposta – scrive su Facebook -. Voglio essere colui che rompe gli schemi, colui che è scomodo poiché, non curante della forma vuol rimanere ciò che è senza dimenticare la sua provenienza”.

Pellegrino precisa che farà un passo indietro solo se il candidato del centrodestra sarà Salvo Pogliese. “Un noto autore siciliano – dice ancora – scriveva di un insieme di persone chiamandoli “arripudduti” (arricchiti): bene, io non voglio far parte di questa cerchia, non mi voglio arricchire di favoritismi, belle cerimonie, grandi pranzi, finire sui giornali, e quant’altro si possa aggiungere! Voglio stare accanto a chi ha di bisogno, dall’indigente al ricco, dal borghese al lavoratore onesto, da San Cristoforo a corso Italia voglio essere di tutti e non di qualcuno, voglio essere il sindaco del popolo, questo popolo che il mio cuore ama, questo popolo che ha necessità di ascolto e concretezza, attenzione e discernimento, onestà e magnanimità”.

Pellegrino conclude così: “Non ho ritegno nel gridare che se il mio partito non sarà con me, io sarò sostenitore di me stesso con la forza di un popolo che vuol rinascere, con gli ultimi che vogliono lottare per avere un sogno per Catania”.