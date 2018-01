Catania, preparava le dosi nella “lapa”

Un’Apecar come laboratorio e marijuana nascosta nella cassetta della posta di una palazzina in via Sorrentino: arrestato 21enne

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato nella flagranza il 21enne Antonio Paratore per spaccio di droga e sequestrato mezzo chilo di marijuana. i militari lo hanno sorpreso in piazza Cutelli mentre prendeva l’ordinazione dal cliente di turno per poi dirigersi in un appartamento in via Sorrentino. Entrato nella palazzina ha aperto una cassetta postale e ha prelevato le dosi di droga.

Terminate le dosi all’interno della cassetta postale si è avviato verso una Apecar abbandonata, dove nascondeva la droga sfusa, l’attrezzatura utile al suo confezionamento e dove preparava un certo numero di dosi che puntualmente riponeva nella cassetta postale. L’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.