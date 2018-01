Catania, beccato con lo scooter rubato

La polizia lo nota tra via Grassi e via Gaifami: fermato dopo un inseguimento, il complice scappa

CATANIA – Ieri sera la polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato trentenne Andrea Costa per il furto di un ciclomotore. Gli agenti lo hanno visto tra via Grassi e via Gaifami: a bordo di uno scooter Yamaha veniva spinto con il piede da un giovane in sella a un Honda SH.

Notata la volante i due hanno tentato di fuggire. Ma mentre uno è riuscito a dileguarsi approfittando del traffico, l’altro ha abbandonato il mezzo per fuggire a piedi e dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e bloccato.

Il motociclo Yamaha, che aveva il bloccasterzo forzato e il cilindretto di accensione manomesso, è stato restituito al legittimo proprietario. Costa ha ammesso di averlo rubato da un condominio.