Fermata la baby gang in via Etnea

CATANIA – A Catania un ragazzino che ha meno di 14 anni, spalleggiato da una decina di altri ragazzi, ha colpito al volto un minorenne schiaffeggiandolo in via Etnea.

L’azione della baby-gang, avvenuta la sera di due giorni fa, è stata notata da un poliziotto che ha bloccato l’aggressore e lo ha portato in questura.

E’ stato identificato ed essendo non imputabile, perché ha meno di 14 anni, è stato affidato ai genitori, così come tutti gli altri ragazzi minorenni che sono stati identificati. il giovane aggredito, i cui genitori sono stati pure contattati, non ha presentato querela.