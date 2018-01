Fuga di gas, chiusa via Dusmet

Catania: lavori urgenti e corsia nord impraticabile per una settimana. COME CAMBIA LA VIABILITA’

CATANIA – Da domani fino al 27 gennaio a Catania la corsia nord di via Dusmet da piazza dei Martiri a via Porticello resterà chiusa al traffico per lavori urgenti che serviranno a riparare le perdite di gas dalle tubazioni della rete dell’Asec.

Lo hanno stabilito, dopo una riunione svoltasi questa mattina, l’assessore ai Lavori Pubblici Michele Giorgianni e la presidente di Asec, Francesca Garigliano. L’obiettivo è quello di risolvere tutto nel più breve tempo possibile in vista della processione di Sant’Agata.

Nei giorni della chiusura il traffico proveniente da piazza dei Martiri e diretto in piazza Borsellino sarà deviato lungo la via Vittorio Emanuele, piazza San Placido e via Porticello. L’area sarà presidiata da pattuglie della polizia municipale e la nuova viabilità sarà indicata da un’apposita segnaletica temporanea.