Catania: il 2 febbraio lo spettacolo delle proiezioni in piazza Duomo

CATANIA – “Luci di Agata”: ovvero musiche e fotografie proiettate su Palazzo dei Chierici in piazza Duomo in occasione della festa della patrona di Catania.

Si tratta di opere realizzate appositamente in occasione delle celebrazioni dal fotografo Fabrizio Villa. Per il terzo anno consecutivo è stato invitato dal sindaco Enzo Bianco. L’edizione del 2018 è prevista per il 2 febbraio alle ore 20. Lo spettacolo si concluderà con i fuochi d’artificio del maestro Alfredo Vaccalluzzo.