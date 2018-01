PALERMO – Girgenti Acque Consorzio Tre Sorgenti hanno riscontrato in contrada Pietranera, nel Comune di San Biagio Platani, una copiosa perdita idrica lungo l’acquedotto Tre Sorgenti gestito dell’omonimo Consorzio. Il guasto ha provocato la sospensione della fornitura ai comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro e Ravanusa, e parzialmente a Campobello di Licata, in parte approvvigionato dalla società di sovrambito Siciliacque. Girgenti Acque effettuerà le riparazioni, in via sostitutiva, sull’acquedotto tutt’ora nella gestione del Consorzio e per attenuare i disagi garantirà, da domani dalle 9 alle 12, la presenza di una autobotte a servizio degli utenti a Naro (piazza Crispi), Castrofilippo (viale Bonfiglio), Grotte (piazza Marconi); dalle 13 alle 16 a Racalmuto (piazza del Carmelo) e Ravanusa (fontanella pubblica di Via Tirso). La fornitura sarà ripristinata a compimento dell’intervento di riparazione.