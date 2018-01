Influenza, negli ospedali è emergenza anziani

ROMA – Dopo i bambini ora è emergenza anziani nei pronto soccorso italiani a causa dell’influenza: “Stanno esplodendo e dal 31 dicembre stimiamo un aumento del 15-20% degli accessi anche per gli adulti e soprattutto per gli over-65, con un aumento notevole dei casi di polmonite tra gli anziani come complicanza della sindrome influenzale”, dice il presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu), Francesco Rocco Pugliese.

In queste ore “la situazione si conferma grave: dal Nord al Sud, soprattutto nelle grandi città, i pronto soccorso esplodono e ci sono pazienti in attesa nei corridoi e in ogni spazio libero. In alcune realtà delle grandi città, il numero delle persone in attesa nelle’area del pronto soccorso supera addirittura le 100 unità”.

Un ulteriore problema riguarda le barelle delle ambulanze: “In molti casi, specie nelle città, il paziente rimane lì per mancanza di spazio e dunque – sottolinea Pugliese – l’ambulanza non può ripartire”.