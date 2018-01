CATANIA – Il Comune di Catania, su richiesta della Fondazione Fava, ha destinato anche quest’anno all’acquisto di un violino il denaro che sarebbe stato speso per deporre, il prossimo 5 gennaio, una corona d’alloro davanti alla lapide della via intitolata al giornalista ucciso dalla mafia nel 1984. Quest’anno lo strumento sarà donato a un giovane allievo dell’Istituto onnicomprensivo a indirizzo musicale ‘Angelo Musco’ di Librino. La cerimonia della consegna avverrà proprio il 5 gennaio alle 18 durante un sit-in davanti alla lapide di via Fava.