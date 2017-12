Figuccia, “taci e lavora”

CATANIA – Transitato poco prima delle elezioni regionali in Sicilia da Forza Italia all’Udc, Vincenzo Figuccia è stato eletto e poi nominato assessore all’Energia e ai rifiuti nel governo di centrodestra guidato da Nello Musumeci. Ieri, commentando le dichiarazioni di Gianfranco Miccichè (eletto presidente dell’Assemblea siciliana e commissario di FI nell’Isola) favorevole allo sfondamento del tetto sulle retribuzioni dei burocrati dell’Ars fissato a 240 mila euro fino al 31 dicembre di quest’anno, Figuccia ha detto che “è stato un errore eleggere Miccichè presidente”.

Subito contestato dal suo partito e poi da esponenti di Forza Italia come il senatore Francesco Scoma, oggi Figuccia finisce anche nel mirino del deputato nazionale Saverio Romano, vicepresidente della neo formazione Noi con l’Italia, che definisce “ingenerosi e strumentali gli attacchi a Miccichè che può contare sul nostro sostegno”.

“Mi chiedo quale sia il vero motivo di questo attacco politico senza un reale contenuto – osserva Romano – a pochi giorni dalla sua elezione e a quali logiche risponda il tentativo di incendiare l’inizio della legislatura. So solo che serve compattezza, buon senso e lealtà politica se si vogliono raggiungere i traguardi e gli obiettivi di cui la Sicilia ha bisogno. Non lavoriamo per il re di Prussia ma per il bene dell’Isola e per il suo riscatto sociale ed economico”.

RIMBROTTO DEI CAPIGRUPPO. Un’altra strigliata a Figuccia è arrivata dai capigruppo di maggioranza Alessandro Aricò (Diventerà bellissima), Antonio Catalfamo (Fratelli d’Italia), Margherita La Rocca Ruvolo (Udc), Giuseppe Milazzo (Forza Italia), Carmelo Pullara (Popolari e autonomisti). Vorremmo consigliare all’assessore Figuccia di impegnare le sue energie in modo prevalente se non esclusivo all’attività amministrativa di governo, nei settori delicati che gli sono stati affidati, evitando di alimentare polemiche strumentali su argomenti che non sono all’ordine del giorno dell’Assemblea regionale siciliana”.

“Il tema relativo alla scadenza della vigente delibera del Consiglio di presidenza dell’8 ottobre 2014, concernente i tetti retributivi del personale amministrativo dell’Ars, sarà affrontato a tempo dovuto, con la doverosa sensibilità, dallo stesso consiglio di Presidenza”, concludono i capigruppo.

LAVORARE E TACERE. Severo con l’assessore Figuccia, seppur senza fare mai il suo nome, è stato anche il presidente della Regione Nello Musumeci che, nell’incontro organizzato a Catania per lo scambio degli auguri con la stampa, ha detto senza mezzi termini: ”Lavorare e tacere dico alla mia squadra di assessori. C’è un clima di grande attesa per le incompiute e per l’inconsistenza di buona parte del fatturato governativo della precedente coalizione e in un momento così drammatico c’è la necessità di aggrapparsi alla speranza”.

”Per la Regione Siciliana – ha aggunto – è un fine anno denso di attese, di aspettative. Un profilo basso, niente interviste settimanali, niente grandi propositi per non alimentare attese che poi potrebbero tradursi in cocenti delusioni. Ci sarà tempo anche per questo”.

”Io desidero accostarmi a questo mondo – ha concluso – con grande rispetto non perché io sia pubblicista da 40 anni, ma perché ritengo fondamentale il ruolo dei giornalisti”.

“Dobbiamo dimostrare di essere discontinui con il passato e mantenere un alto profilo istituzionale. Come avete notato, il Presidente non ha partecipato alle trattative per gli equilibri d’Aula legati all’elezione dell’ufficio di presidenza, mentre in passato il presidente era anche il capo della coalizione – ha sottolineato – Io per primo dico che i partiti devono stare un passo indietro, tornare alla loro funzione: quella di essere cerniera tra la piazza e il Palazzo. L’invadente presenza dei partiti ha, infatti, caratterizzato gli ultimi 30 anni della storia politica e non solo siciliana”.

”Noi riteniamo che le istituzioni debbano essere liberi dalla pressione dei partiti – ha concluso – perché troppo spesso gli stessi partiti hanno improntato la loro azione sull’egoismo e non sui bisogni reali della gente”.

La mattinata si è conclusa con un brindisi augurale nella sede di rappresentanza della Regione siciliana a Catania.

Twitter: @LucaCiliberti

Luca Ciliberti