Catania, eternit sui tetti di Monte Po

CATANIA – E’ allarme eternit nel quartiere di Monte Po a Catania. Materiale estremamente pericoloso che fa parte della copertura dei tetti di tante palazzine situate tra Largo Guastella e piazza Santa Maria Luisa di Gesù. Decine di famiglie vivono da troppo tempo in una situazione dove a forte rischio è la pubblica incolumità.

Il consigliere comunale Maurizio Mirenda ha chiesto al sindaco di Catania e all’istituto autonomo case popolari “di attivarsi e prendere tutti gli opportuni provvedimenti per rimuovere l’eternit dal tetto degli edifici. Un materiale che va assolutamente smaltito con mezzi e attrezzature adeguate per essere poi conferito in apposite discariche”.